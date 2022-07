Gabriel Jesus estreia no Arsenal com dois gols em amistoso de pré-temporada; assista

Contratado junto ao Manchester City por 52 milhões de euros (aproximadamente 281 milhões de reais), o atleta revelado pelo Palmeiras chega aos Gunners para ser a estrela da equipe de Mikel Arteta

Reprodução/Twitter/@Arsenal Gabriel Jesus marcou seus primeiros gols no Arsenal durante amistoso de pré-temporada



Gabriel Jesus estreou no Arsenal com o pé direito nesta sexta-feira, 8, ao marcar duas vezes na vitória por 5 a 2 sobre o Nuremberg, na Alemanha, no primeiro amistoso de pré-temporada do clube. Saindo no banco do intervalo, o atacante precisou de menos de noventa segundos para balançar as redes, em chute sem muito ângulo. Dez minutos depois, ele mostrou faro de gol ao dar um belo cabeceio. Contratado junto ao Manchester City por 52 milhões de euros (aproximadamente 281 milhões de reais), o atleta revelado pelo Palmeiras chega aos Gunners para ser a estrela da equipe de Mikel Arteta. No amistoso contra os alemães, os brasileiros Gabriel Magalhães e Martinelli também entraram no intervalo. Marquinhos, ex-São Paulo, substituiu Nketiah aos 23 da etapa final.

Assista aos gols de Gabriel Jesus abaixo:

🇧🇷 GABRIEL JESUS! 🇧🇷 Barely 9️⃣0️⃣ seconds into his Arsenal debut, GJ9 is on the scoresheet! 👊 ⚫️ 2-1 🔴 (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J — Arsenal (@Arsenal) July 8, 2022