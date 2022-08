Com hat-trick de Haaland, Manchester City goleia o Nottingham Forest por 6 a 0

Logo no primeiro tempo, o time comandado por Pep Guardiola contou com a inspiração de Erling Haaland, que marcou três vezes em 38 minutos, para encaminhar a vitória

EFE/EPA/ANDREW YATES Haaland marcou três vezes na vitória do Manchester City sobre o Nottingham Forest



O Manchester City não teve a menor dificuldade para ganhar do Nottingham Forest por 6 a 0 na tarde desta quarta-feira, 31, no Etiham Stadium, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês 2022/23. Logo no primeiro tempo, o time comandado por Pep Guardiola contou com a inspiração de Erling Haaland, que marcou três vezes em 38 minutos, para construir a vitória. Na etapa complementar, João Cancelo e Julián Álvarez (duas vezes) liquidaram a partida e deram mais três pontos para o atual campeão. Com 13 pontos, os Citizens seguem na segunda posição da classificação, com apenas dois a menos que o Arsenal. O próximo compromisso do City será o Aston Villa, fora de caso, no domingo, 4. Com apenas 4 pontos, o Nottingham está no 14º lugar e volta a campo no sábado, 3, quando recebe o Bornemouth.