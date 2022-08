Aubameyang quebra silêncio após assalto violento dentro da própria casa: ‘Sensação de insegurança’ 

Centroavante do Barcelona chamou criminosos de ‘covardes violentos’ e disse que machucou o maxilar durante o episódio

EFE/ENRIC FONTCUBERTA Aubameyang, do Barcelona, é vítima de agressão e roubo dentro da própria casa



Pierre-Emerick Aubameyang quebrou o silêncio sobre o assalto sofrido no último domingo, 28, dentro da própria casa, na cidade de Castelldefels, província de Barcelona. Através de sua conta no Instagram, o centroavante do clube catalão confirmou que lesionou o maxilar durante o roubo e disse que está inseguro no momento. De acordo com a imprensa espanhola, quatro criminosos invadiram a residência do atacante e levaram um carro e joias no último final de semana. A polícia investiga o caso e tenta obter informações sobre os suspeitos, que ameaçaram o atleta e seus familiares com armas de fogo. “Olá a todos, muito obrigado por todas as mensagens. No domingo à noite, covardes violentos entraram em nossa casa e ameaçaram minha família e os meus filhos só para roubar algumas coisas. Fiquei ferido no maxilar, mas vou me recuperar rapidamente, graças a Deus mais ninguém ficou ferido. A sensação de não estar seguro na própria casa é difícil de entender e descrever, mas como família vamos superar isto. Muito obrigado pelo apoio de vocês, é muito importante para nós”, disse o futebolista de 30 anos.