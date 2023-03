Com Havertz e Ziyech, Chelsea monta lista de dispensa para próxima temporada, diz jornal

Em meio à temporada conturbada, equipe londrina começa planejamento para o próximo ano e estuda negociar atletas que já foram destaques em anos anteriores

EFE/EPA/Vince Mignott Havertz e Pulisic estariam na lista de negociáveis pelo Chelsea



Vivendo uma temporada conturbada, o Chelsea está preparando uma grande reformulação de seu elenco para a próxima temporada. No momento, a equipe é a décima colocada da Premier League, cinco pontos atrás do Liverpool, que abre a zona de classificação para a Liga Europa, além de já ter sido eliminada da FA Cup. Por outro lado, os ingleses seguem vivos na Liga dos Campeões. Visando o planejamento da temporada 2023/24, os donos do clube se movimentam para se desfazer de algumas peças e recuperar parte do dinheiro investido em contratações recentes. Segundo o jornal The Atletic, onze nomes estariam na lista de dispensa do Chelsea, incluindo grandes jogadores do blues. De acordo com o veículo, os jogadores escolhidos para deixar o clube são: Chilwell, Mount, Kovacic, Aubameyang, Pulisic, Loftus-Cheek, Azpilicueta, Gallagher, Ziyech e Havertz.

Chilwell e Mount já estariam sendo sondados pelo Manchester City, sendo que o meia também está na lista de desejos de Liverpool e Manchester United. Capitão e ídolo da equipe, Azpilicueta já era cotado para deixar o clube na janela de meio de ano, assim como Gallagher e Ziyech, que não devem continuar na equipe. Uma das surpresas da lista é a presença de Kovacic, um dos pilares do time do Chelsea nas últimas temporadas. Segundo o jornal, o croata, ao lado de Pulisic, Loftus-Cheek e Aubameyang, perdeu o destaque de outros momentos na equipe. Por sua vez, Havertz, que é um dos destaques da equipe, não estaria agradando os dirigentes por suas oscilações. Por fim, os agentes de Sterling dizem que o inglês quer ficar no Chelsea, embora seu futuro seja incerto no momento.