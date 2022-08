Com Messi de garçom, Neymar e Mbappé marcam em vitória do PSG sobre o Toulouse

Com o resultado, o Paris Saint-Germain permanece na liderança do Campeonato Francês, com 13 pontos conquistados em cinco rodadas

Lionel BONAVENTURE / AFP PSG venceu o Toulouse por 3 a 0



O Paris Saint-Germain contou com seu trio de estrelas para bater o Toulouse por 3 a 0, nesta quarta-feira, 31, pela quinta rodada do Campeonato Francês 2022/23. Mesmo atuando como visitante, o time parisiense conseguiu se impôr, marcando com Neymar, Kylian Mbappé e Bernat. O grande destaque da partida, no entanto, foi o argentino Lionel Messi, que abusou de sua visão de jogo para dar duas belas assistências para os companheiros. Com o resultado, o PSG permanece na liderança do torneio nacional, com 13 pontos somados – foram quatro vitória e um empate nesta edição do torneio. O próximo compromisso da equipe de Christophe Galtier acontece no sábado, 3, a partir das 16 horas (de Brasília), diante do Nantes, mais uma vez fora de casa. Com apenas cinco pontos até o momento, o Toulouse busca a reabilitação contra o Clermont Foot, no domingo, 4.