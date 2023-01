Torcida do Porto homenageia Roberto Dinamite durante partida

Torcedores ergueram faixa com homenagem ao maior artilheiro e ídolo do Vasco da Gama durante confronto pela Taça de Portugal na quarta-feira, 12

Reprodução/Twitter @vascodagama Ídolo Cruz-Maltino foi homenageado pela torcida portuguesa



O ídolo e maior artilheiro do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, continua recebendo homenagens no mundo do futebol. Nesta quarta-feira, 11, os torcedores do Porto, clube de Portugal, fizeram uma homenagem ao atacante durante a partida contra o Arouca pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça de Portugal. Os torcedores estenderam uma faixa com a frase “Roberto Dinamite é eterno” durante o confronto, que terminou com vitória por 4 a 0 para o Porto. Dinamite morreu no último domingo, 8, vítima de complicações de um câncer no intestino que foi diagnosticado em abril de 2021. O velório do ídolo aconteceu na última segunda-feira, 9, contando com a presença de ex-jogadores como Júnior e Edmundo, e personalidades ligadas ao Vasco, como o influenciador Casimiro. Depois da cerimônia, o enterro aconteceu na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.