Com recorde de público, Inglaterra vence a Áustria na estreia da Eurocopa feminina

Mead fez o único gol da partida; Old Trafford recebeu mais de 68 mil torcedores

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Mead fez o único gol do jogo, que deu a vitória à Inglaterra



A Eurocopa feminina 2022 começou. Nesta quarta-feira, 06, a Inglaterra recebeu a Áustria no estádio de Old Trafford e venceu por 1 a 0. Uma das maiores competições de seleções femininas do país viu o estádio lotado para apoiar a seleção anfitriã. Depois de um começo nervoso, a Inglaterra abriu o placar aos 16 minutos com Mead chutando de cobertura. No restante do primeiro tempo, as inglesas continuaram dominando a partida. No segundo tempo, a Áustria melhorou e bombardeou a meta de Earps, que fez boas defesas. No entanto, o placar terminou em 1 a 0. Ao todo, mais de 68 mil pessoas estiveram no estádio, o que rendeu o recorde de público da história da competição. A Inglaterra lidera do Grupo A que ainda conta com Noruega e Irlanda do Norte, que se enfrentam nesta quinta-feira, 07, às 16h (horário de Brasília). O torneio está sendo transmitido no Brasil pela ESPN e Star +.