Rafael Nadal supera dores, vence Fritz após 4 horas e vai à semifinal de Wimbledon

EFE/EPA/KIERAN GALVIN Rafael Nadal está na semifinal de Wimbledon



Um dos únicos três tenistas que venceu Rafael Nadal nesta temporada, Taylor Fritz não conseguiu repetir a dose nesta quarta-feira, 6, nas quartas de final de Wimbledon. O americano de 24 anos deu muito trabalho para a lenda espanhola, mas foi derrotado por 3 sets a 2, após parciais de 3/6, 7/5, 3/6, 7/5 e 7/6 (10/4), em um duelo de 4h20, durante as quais Nadal precisou lidar com dores abdominais, entre outros problemas físicos, e mostrou mais uma vez a sua grande capacidade de manter o foco apesar das adversidades. “Eu gosto muito de jogar esse tipo de partida. Agradeço a todos vocês”, disse o tenista de 36 anos ainda na grama. “Para mim não foi nada fácil, é incrível alcançar as semifinais. Meu abdômen não estava indo bem, tive que achar um jeito… Eu cheguei a pensar que não conseguiria terminar a partida, mas a energia, a atmosfera deste lugar, isso me fez continuar e me levou à vitória”, completou.

O adversário de Nadal na próxima fase será Nick Kyrgios, que passou das quartas de final ao eliminar o chileno Cristian Garín. Contra o australiano, o espanhol, atual número 4 do mundo, dará sequência à sua missão de conquistar os quatro majors da temporada. Neste ano, Nadal já foi campeão do Aberto da Austrália e de sua querida Roland Garros. Caso vença em Londres, restará apenas o Aberto dos Estados Unidos. A excelente fase do veterano foi atrapalhada por apenas três derrotas. Ele perdeu para o canadense Denis Shapovalov na terceira fase do Masters 1000 de Roma e para o compatriota Carlos Alcaraz nas quartas do Masters 1000 de Madri. O outro algoz foi justamente Taylor Fritz, que venceu Nadal na final de Indian Wells, naquela que foi a primeira derrota do espanhol na temporada.

*Com informações do Estadão Conteúdo