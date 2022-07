Luva de Pedreiro desembarca no Marrocos e recebe fãs no aeroporto: ‘Graças a Deus’

Ida do influenciador ao país africano deve-se à realização de compromissos comerciais; recentemente, Iran Ferreira passou a ser agenciado pelo ex-jogador de futsal Falcão

Thiago Ribeiro/Estadão Conteúdo Luva de Pedreiro no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro; influenciador é torcedor do Vasco da Gama



Iran Ferreira, influenciador baiano conhecido como Luva de Pedreiro, desembarcou na tarde desta quarta-feira, 6, no Marrocos para cumprir uma série de compromissos comerciais no país africano. O jovem publicou em suas redes sociais o momento da chegada no continente africano e, no local, fãs esperavam o Luva. “Cheguei Marrocos. Graças a Deus, pai”, escreveu na publicação, que ultrapassou as 400 mil curtidas. Recentemente, o influenciador trocou o seu agente e passou a ter a sua carreira administrada pelo ex-jogador de Futsal, Falcão. Na última segunda-feira, 4, Iran passou a morar em uma mansão em Recife.