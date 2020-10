Com show de brasileiro, Tottenham estreia com vitória na Liga Europa

Carlos Vinícius deu duas assistências no triunfo por 3 a 0 contra o LASK; Lucas Moura marcou um dos gols

Reprodução/ Twitter Tottenham Hotspur O brasileiro Carlos Vinícius foi o destaque da partida com duas assistências



O Tottenham fez boa estreia na Liga Europa nesta quinta-feira, 22, graças aos brasileiros Carlos Vinícius e Lucas Moura. A vitória por 3 a 0 diante do Lask, no New Tottenham Hotspur Football Stadium, pelo Grupo J, fez a equipe de José Mourinho alcançar o décimo jogo de invencibilidade. O placar foi aberto ainda no primeiro tempo. Em uma bela jogada logo aos 18 minutos, Carlos Vinícius recebeu o lançamento pela esquerda e cruzou para trás. Lucas Moura apareceu livre e abriu o marcador. Festejou com os companheiros no banco de reservas.

O segundo gols dos ingleses foi contra, de Andrade. Já o terceiro foi marcado por Heing-Min Son depois de passe do brasileiro Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica. Com a vitória tranquila em Londres, o Tottenham lidera o grupo no saldo de gols, o que o deixa em vantagem em relação ao Royal Antuérpia, que fez 2 a 1 na casa do Ludogorets. Na próxima rodada, os Spurs enfrentam o Royal Antuérpia no dia 29 de outubro, às 14h55 (horário de Brasília).

Milan e Leicester estreiam com vitória

Com campanha perfeita no Campeonato Italiano, o Milan manteve a ótima fase também na Liga Europa. Foi até a Escócia e passou pelo Celtic, por 3 a 1. A liderança do Grupo H, entretanto, é do Lille, que goleou o Sparta, em Praga, por 4 a 1. No Grupo G, Leicester e Braga dividem o topo com três pontos e rigorosamente iguais nos critérios de desempate após triunfos por 3 a 0. Os ingleses passaram pelo Zorya e os portugueses bateram o AEK Atenas. Villarreal e Sivasspor fizeram um grande confronto na Espanha. Os donos da casa levaram a melhor com vitória imponente por 5 a 3, pelo Grupo I. No outro jogo da chave, o Maccabi Tel Aviv fez 1 a n0 Qarabag.

Confira abaixo todos os resultados da primeira rodada da Liga Europa 2020/21:

Standard Liége 0 x 2 Rangers

Hapoel Beer Sheva 3 x 1 Slavia Praga

Bayer Leverkusen 6 x 2 Nice

CSKA Sofia 0 x 2 CFR Cluj

PAOK 1 x 1 Omonia

PSV 1 x 2 Granada

FC Dundalk 1 x 2 Molde

Napoli 0 x 1 AZ

Lech 2 x 4 Benfica

Rapid Viena 1 x 2 Arsenal

Rijeka 0 x 1 Real Sociedad

Young Boys 1 x 2 Roma

Ludogorets Razgrad 1 x 2 Antuérpia

Hoffenheim 2 x 0 Estrela Vermelha

Sparta Praga 1 x 4 Lille

Celtic 1 x 3 Milan

Villareal 5 x 3 Sivasspor

Braga 3 x 0 AEK Atenas

Tottenham 3 x 0 LASK

Wolsfberg 1 x 1 CSKA

Leicester City 3 x 0 Zorya

Dínamo 0 x 0 Feyenoord

M. Tel-Aviv 1 x 0 Qarab

Slovan Liberec 1 x 0 Gent

*Com informações do Estadão Conteúdo