Sem máscara, Muricy discute com fiscais ao ser abordado em praia do litoral paulista

O ex-treinador estava caminhando na areia em Bertioga quando foi parado pelos fiscais; a cidade está na fase vermelha do Plano São Paulo e está proibida a presença de banhistas no local

Reprodução/ vídeo Muricy Ramalho foi flagrado discutindo com fiscais em praia de Bertioga



No fim da tarde desta segunda-feira, 15, um vídeo em que o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, aparece discutindo com fiscais da Prefeitura de Bertioga viralizou nas redes sociais. Sem máscara, Muricy aparece na filmagem conversando com policiais que faziam uma ronda na praia de Riviera, na manhã deste domingo, 14, cumprindo um decreto que proíbe a circulação de banhistas na areia. Bertioga está na fase vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia de Covid-19 e, desde sábado, está proibido a presença de banhistas no local. O ex-treinador não sabia que o decreto tinha sido antecipado de segunda para sábado e se explicou aos fiscais.

Os policiais disseram que o adiantamento da medida tinha sido comunicado, mas Muricy rebateu. “Não estava anunciado isso, estava que era segunda-feira. Precisa falar para o povo, o povo não sabe”, disse. “Eu moro aqui há um ano e se tivessem anunciado, eu não tinha vindo pra praia”, completou. Quando Muricy estava saindo, um dos policiais alertou. “Tem que tomar cuidado, a doença tá ai”. Imediatamente, ele voltou e respondeu. “Faz 1 ano que eu estou aqui, fiquei 4 meses dentro da minha casa, nem meus filhos vem aqui e vem falar pra mim que eu tenho que me cuidar? Eu me cuido pra caramba”.

Lembrando que, por enquanto, o futebol na cidade de São Paulo está suspenso até o dia 31. A Federação Paulista de Futebol ainda tenta uma reunião com o Ministério Público para tratar da continuidade do Campeonato Paulista. Neste final de semana, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, deu aval para que as partidas do Paulistão possam ser realizadas na cidade. Com a decisão, a FPF anunciou que o confronto entre São Bento x Palmeiras será realizado em BH na próxima quinta-feira, dia 18.