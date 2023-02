Com show de Vini Jr e Benzema, Real Madrid goleia Liverpool e encaminha classificação na Champions 

Mesmo sofrendo gols de Darwin Núñez e Mohamed Salah, o time espanhol mostrou poder de recuperação e virou com o talento da dupla de ataque

EFE/EPA/Peter Powell Real Madrid ganhou do Liverpool por 5 a 2 em pleno Anfield



O Real Madrid encaminhou sua classificação às quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 21, ao ganhar do Liverpool por 5 a 2, em pleno Anfield, na Inglaterra. Mesmo sofrendo gols de Darwin Núñez e Mohamed Salah, o time espanhol mostrou poder de recuperação e goleou o rival com o talento de brasileiros. Vinicius Júnior, inspirado, marcou duas vezes para deixar tudo igual no placar. Já na segunda etapa,o zagueiro Éder Militão apareceu na área rival e virou com uma bela cabeçada. No fim, Karim Benzema ainda mostrou seu faro de artilheiro, anotando mais dois tentos para os madrilenos. Com o resultado, os Merengues avançam na Champions League até com um revés por dois gols no duelo de volta. A partida derradeira está marcada para 15 de março, no Santiago Bernabéu, em Madrid.

O Liverpool tomou as rédeas da partida e construiu um bom resultado no início. Logo aos 4 minutos, Mohamed Salah acionou Darwin Núñez, que tocou de letra para as redes e abriu o placar. Nove minutos depois, Thibaut Courtois se atrapalhou na saída de bola e entregou de graça para Salah ampliar. Apesar do péssimo início dos Merengues, Vinicius Júnior tratou de equilibrar o duelo. Primeiro, aos 21 minutos, o brasileiro recebeu de Benzema e diminuiu. Depois, o jovem aproveitou vacilo de Alisson e deixou tudo igual. No retorno do intervalo, aos 2 minutos, Modric bateu falta de esquerda e encontrou Militão, livre na área, para marcar. Embalado, o Real ampliou com Benzema, seu artilheiro e atual dono da Bola de Ouro. Aos 10 minutos, o centroavante completou passe de Rodrygo para anotar o quarto dos espanhóis. Já aos 22 minutos, quem atacou de garçom foi Vinicius Júnior, que deixou o francês em boas condições. Desorganizado, os Reds não se encontraram na partida e ficaram longe de uma reação no fim.