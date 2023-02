Klopp defende Vinicius Júnior antes de Liverpool x Real Madrid: ‘Nada justifica manifestações racistas’

Técnico também exaltou a qualidade do brasileiro e destacou seu poder de decisão

EFE/EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY Klopp ganhou quase todos os títulos possíveis no Liverpool



Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 19, véspera do duelo contra o Real Madrid, em Anfield, válido pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Perguntado sobre os ataques racistas que Vinicius Júnior vem sofrendo nos últimos meses, o técnico dos Reds tratou de defender o brasileiro e repudiar o preconceito. “Qual é a pergunta? Que ele estaria fazendo algo em campo que pudesse causar isso (manifestações racistas)? Nada no mundo justifica isso. Imagina se eu dissesse que algo pode justificar isso? Seria uma completa insanidade”, disse o comandante do time britânico. Klopp, ao mesmo tempo, exaltou a qualidade do jovem, que decidiu a última edição da Champions justamente sobre o Liverpool. “Ele é um jogador de classe mundial e não deve nunca ser deixado sozinho em situações de um-contra-um. Naquela noite, mesmo muito jovem, ele fez o gol decisivo. Tenho certeza que isso já o tornou uma lenda do Real Madrid”, exaltou.

O técnico alemão, por outro lado, confirmou que não pedirá para o Liverpool fazer uma marcação individual em Vinicius Júnior. Segundo Klopp, esta não seria a melhor estratégia para frear o potente elenco do Real, que também conta com Benzema, Modric e outras estrelas. “Você sempre tem que tentar de impedir que passem a bola para ele. O problema é que, se você marca o Vinicius, aparece o Benzema, ou aparece o Modric… São muitos jogadores bons (no Real Madrid)”, salientou. “É isso o que acontece quando você enfrenta um clube recheado de jogadores de classe mundial. Então, a única opção é defender de maneira coletiva. É isso que tentaremos fazer”, apontou. O duelo de volta entre as equipes acontece em 15 de março, no Santiago Bernabéu, na Espanha.