Neymar é diagnosticado com lesão no tornozelo e preocupa PSG para decisão na Champions 

Craque brasileiro passará por outros exames no início da próxima semana e ainda não tem data para retornar aos gramados

REUTERS/Sarah Meyssonnier Neymar sente dores no tornozelo e deixa a partida entre PSG e Lille de maca



O Paris Saint-Germain informou na tarde desta terça-feira, 21, que o atacante Neymar foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, o mesmo que o craque contundiu durante a disputa da Copa do Mundo 2022. De acordo com o clube francês, o camisa 10 passará por outros exames no início da próxima semana e ainda não tem data para retornar aos gramados. Segundo a imprensa francesa, porém, o astro não deve estar à disposição para o duelo diante do Bayern de Munique, marcado para 8 de março, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões – no primeiro jogo, os parisienses foram derrotados por 1 a 0. Através das redes sociais, o jogador lamentou a nova lesão. “De novo e de novo”, escreveu em sua conta no Instagram. Neymar se machucou na partida contra o Lille, no último domingo, 19, quando torceu o pé em uma dividida. Apesar de desfalcar a equipe, o PSG conseguiu a vitória com um golaço de Lionel Messi, já nos acréscimos da segunda etapa.