Mané ofende e agride Sané após derrota do Bayern de Munique para o Manchester City

Confusão foi registrada no vestiário do Etihad Stadium, na Inglaterra, logo após o confronto válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões

EFE/EPA/PETER POWELL Sadio Mané e Leroy Sané durante a derrota do Bayern de Munique para o Manchester City



O clima esquentou no Bayern de Munique após a derrota para o Manchester City, na tarde da última terça-feira, 11, em confronto válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Segundo informações do jornal “Bild”, os atacantes Sadio Mané e Leroy Sané discutiram rispidamente no vestiário do Etihad Stadium. De acordo com a publicação, o senegalês reprovou a forma como foi tratado pelo alemão no gramado. No meio da discussão, o africano teria xingado e dado um soco no rosto do companheiro. Os demais jogadores do Gigante da Baviera, imediatamente, precisaram separar os atletas para acalmar os ânimos. Contratado junto ao Liverpool no início desta temporada, Mané ainda não empolgou na Alemanha. Ao todo, o atleta soma 11 gols e 5 assistências em 32 partidas disputadas. Além da recente confusão e dos números modestos, o craque de Senegal também seria um dos responsáveis por derrubar o técnico Julian Nagelsmann. Após sofrer o revés por 3 a 0, o Bayern precisa golear o time de Pep Guardiola no confronto de volta, marcado para a próxima quarta-feira, 19, na Allianz Arena. Uma vitória por três gols leva a disputa pela vaga às penalidades. Quem passar enfrentará Real Madrid ou Chelsea.