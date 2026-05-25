Com Yamal e sem jogadores do Real Madrid: veja convocação da Espanha para a Copa

Treinador Luis de la Fuente prioriza base campeã da Eurocopa 2024 e promove retornos para a disputa do Mundial de 2026

EFE/EPA/ANNA SZILAGYI Seleção da Espanha foi convocada nesta segunda-feira (25) para a Copa do Mundo 2026



O técnico Luis de la Fuente anunciou, nesta segunda-feira (25), a lista de convocados da Espanha para a Copa do Mundo. Liderada por Lamine Yamal, a convocação apresenta um marco histórico: pela primeira vez em um Mundial, a seleção espanhola não contará com nenhum jogador do Real Madrid.

Entre as novidades, destaca-se o retorno de Mikel Merino. O volante do Arsenal, um dos nomes de confiança do treinador, voltou aos gramados no domingo (24) após se recuperar de uma fratura no pé. Outras novidades na linha defensiva são Eric Garcia e Marc Pubill, que garantiram vaga após temporadas consistentes por seus clubes, deixando para fora nomes como Dean Huijsen e Robin Le Normand.

Apesar da convocação, a condição física de peças-chave preocupa a comissão técnica. Lamine Yamal, de 18 anos, é dúvida para as rodadas iniciais devido a uma lesão na coxa que o afasta dos campos desde abril. De forma semelhante, Nico Williams, herói da Euro 2024, foi mantido no grupo mesmo após uma temporada marcada por problemas físicos. Entre as ausências definitivas por lesão, o destaque é o veterano Dani Carvajal.

Confira o elenco completo:

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona);

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) e Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen);

Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG) e Álex Baena (Atlético de Madrid);

Atacantes: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao) e Borja Iglesias (Celta de Vigo);