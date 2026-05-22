Michael Carrick é promovido a técnico permanente do Manchester United

Ex-jogador do clube, o treinador de 44 anos assumiu o cargo de forma interina após a demissão de Ruben Amorim em janeiro

Michael Carrick



Após alcançar o objetivo que classificar o Manchester United para a próxima Liga dos Campeões, Michael Carrick continuará no comando da equipe inglesa na próxima temporada, anunciou o clube nesta sexta-feira (22).

“O Manchester United tem o prazer de anunciar que Michael Carrick continuará como técnico da equipe principal masculina, após assinar um novo contrato válido até 2028”, informou o time inglês em comunicado.

Ex-jogador do clube, o treinador de 44 anos assumiu o cargo de forma interina após a demissão de Ruben Amorim em janeiro e conseguiu classificar o United para a Liga dos Campeões com uma sequência impressionante de resultados.

“Desde o momento em que cheguei aqui há 20 anos, senti a magia do Manchester United. Assumir a responsabilidade de liderar nosso clube de futebol especial me enche de um imenso orgulho”, afirmou Carrick, citado no comunicado.

“Ao longo dos últimos cinco meses, este grupo de jogadores mostrou que pode alcançar os padrões de resiliência, união e determinação que exigimos aqui. Agora é hora de seguirmos em frente juntos novamente, com ambição e um claro senso de propósito. O Manchester United e os nossos torcedores incríveis merecem voltar a disputar os maiores títulos”, completou.