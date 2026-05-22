Sem nomes de peso, Inglaterra é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Jogadores como Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden e Cole Palmer estão fora do torneio mundial; país estreia dia 17, contra a Croácia

ADRIAN DENNIS / AFP Técnico alemão da seleção inglesa, Thomas Tuchel



O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, anunciou nesta sexta-feira (22) a convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026, sem as presenças de Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden e Cole Palmer, grandes nomes do futebol europeu.

A surpresa da lista divulgada pela Federação Inglesa é Ivan Toney, atacante de 30 anos que fez 32 gols em 32 partidas na atual temporada na liga saudita pelo Al-Ahli, convocado para ser reserva do capitão Harry Kane, ao lado de Ollie Watkins.

Contratado para acabar com 60 anos de jejum de títulos da Inglaterra, o alemão Tuchel tomou várias decisões controversas que podem se voltar contra ele se a seleção não fizer uma boa campanha no Mundial da América do Norte (11 de junho a 19 de julho).

Foden e Palmer tiveram um papel fundamental na campanha da Inglaterra até a final da Eurocopa de 2024, mas ambos pagaram caro por uma temporada fraca com Manchester City e Chelsea, respectivamente.

O meia Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) e o atacante Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) também ficaram de fora, apesar dos ótimos desempenhos na temporada 2025-26 da Premier League.

O ex-treinador de PSG e Bayern de Munique também incluiu na lista o veterano Jordan Henderson, volante do Brentford e ex-capitão do Liverpool, no lugar que muitos imaginavam que seria de Adam Wharton, jovem talento do Crystal Palace.

O zagueiro do Manchester United Harry Maguire disse na quinta-feira (21), após o vazamento da convocação, que ficou impactado por estar fora da Copa.

“Eu estava confiante de que poderia desempenhar um papel importante pelo meu país neste verão, após a temporada que tive. A decisão me deixou chocado e completamente devastado. Desejo a todos os jogadores tudo de melhor”, escreveu ele nas redes sociais.

Tuchel assumiu o risco ao convocar o zagueiro John Stones, apesar de uma temporada marcada por lesões no Manchester City.

Também estão na lista dois jogadores ingleses que atuam no campeonato espanhol: Jude Bellingham (Real Madrid) e Marcus Rashford (Barcelona).

Por sua vez, Toney causou impacto ao sair do banco na Eurocopa de 2024, mas só disputou dois minutos pela seleção desde então, depois de sua ida para a Arábia Saudita.

A Inglaterra está no Grupo L e inicia sua caminhada na Copa do Mundo contra a Croácia, em Dallas, em 17 de junho, antes de enfrentar Gana em 23 de junho e o Panamá quatro dias depois.

Veja a lista da Inglaterra para a Copa do Mundo:

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), John Stones (Manchester City), Nico O’Reilly (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham)

Meias: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal)

Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle)