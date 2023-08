Neymar quer voltar à Europa após jogar no Al-Hilal, diz jornal francês

Atleta vê ida ao clube saudita como maneira de destravar impasse com o PSG e planeja retornar ao futebol europeu antes da Copa do Mundo de 2026

EFE/EPA/IAN LANGSDON Brasileiro quer retornar à liga competitiva antes de disputar a Copa do Mundo de 2026



Depois de semanas de rumores, Neymar está próximo de ser anunciado como novo reforço do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O clube teria pago o valor de 90 milhões de Euros ao PSG e pagará 160 milhões de Euros para o atleta ao longo de duas temporadas. A transferência foi criticada por fãs do atleta. No entanto, segundo o jornal L’Equipe, o atacante não quer terminar a carreira na Arábia Saudita e planeja retornar a Europa após o término de seu contrato. De acordo com o veículo de imprensa, a ida ao clube saudita é vista como uma alternativa para destravar o impasse com o PSG e gerar uma grande compensação financeira. Após isso, a ideia seria retornar à Europa para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira enquanto defende algum time em uma liga mais competitiva. Na atual janela, a prioridade de Neymar era continuar na Europa. Clubes como o Chelsea chegaram a demonstrar interesse, mas não conseguiram chegar nos valores pedidos pelo PSG. O maior interesse do craque era retornar ao Barcelona, e a equipe espanhola tentou contornar os valores e o fair play financeiro para viabilizar a chegada do brasileiro.