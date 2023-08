Real Madrid anuncia chegada de Kepa, goleiro do Chelsea, por empréstimo

Atleta foi contratado por uma temporada para substituir o belga Thibaut Courtois, que se lesionou e perderá parte da temporada

O Real Madrid anunciou a contratação do goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga, do Chelsea, para a próxima temporada. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 14, e o atleta chegará por empréstimo de uma temporada, com o vínculo se encerrando no dia 30 de junho de 2024. No Real Madrid, Kepa ocupará a vaga do belga Thibaut Courtois, ídolo do clube que se lesionou e ficará fora de ação por alguns meses. Antes de ser anunciado no Real Madrid, Kepa foi especulado no Bayern de Munique, que busca um goleiro para atuar durante a recuperação de Manuel Neuer e repor a saída de Yann Sommer, que foi para a Internazionale. Kepa foi contratado pelo Chelsea por 80 milhões de Euros junto ao Athletic Bilbao, se tornando o goleiro mais caro da história. No entanto, nunca se firmou e chegou a ser reserva de Edouard Mendy em algumas temporadas. Ao longo do último ano, recuperou a posição e se tornou titular dos Blues. Em 2018, Kepa quase se juntou ao Real Madrid, mas declarações do técnico Zinedine Zidane, que afirmou que não precisava de um novo goleiro, impediram as negociações.