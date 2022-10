Saída de Ceni e nova crise? O que o vice da Sul-Americana pode trazer para o São Paulo

Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Independiente del Valle neste sábado, 1º, em Córdoba, na Argentina

EFE/Juan Ignacio Roncoroni Calleri e Diego Costa foram expulsos no fim do jogo



O fim não foi feliz. Neste sábado, 1º, o São Paulo perdeu para o Independiente del Valle por 2 a 0 na final da Copa Sul-Americana e ficou com o vice-campeonato. Essa foi a segunda final do Tricolor Paulista na competição, com um título e um vice. A derrota foi amarga para os tricolores que viajaram mais de 2 mil km para estarem no Estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, e estavam confiantes no título. A temporada do São Paulo não foi ruim, mas no Brasil o peso da perda de um título é maior do que sua trajetória. Assim como na temporada passada, o Tricolor chegou à final do Campeonato Paulista e venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras por 3 a 1. A decepção, no entanto, veio no jogo de volta com a derrota por 4 a 0 e o vice-campeonato. Na Copa Sul-Americana, fez uma boa campanha de primeiro turno e avançou com mais dificuldades até a final, com decisões nos pênaltis nas quartas e semifinais. Na Copa do Brasil, chegou até a semifinal, mas foi eliminado para o Flamengo. No Brasileirão oscilou bastante e, neste momento, é o 12º colocado, última posição para entrar na Sul-Americana do próximo ano. Um título do segundo maior torneio intercontinental traria, além de benefícios financeiros, uma vaga direta para a Copa Libertadores.

Após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, Rogério Ceni chegou a declarar que entregaria o cargo se não levantasse o caneco. “Eu estou aqui para ajudar. Acha que eu estou preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte: dia primeiro, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Pronto!”, disse em entrevista coletiva. Os torcedores não acreditam em uma saída do técnico e aplaudiram e comemoraram o time mesmo após a derrota. O São Paulo também sofre com problemas internos desde o início da temporada, com os bastidores fervilhando após o presidente Julio Casares mudar estatuto para reeleição. A próxima temporada pode ser mais difícil depois desse resultado. Ao final da partida em Córdoba, Casares foi xingado pelos torcedores. Agora a briga do Tricolor é pela vaga na próxima Libertadores. Nas oito rodadas restantes, será necessário tirar 10 pontos de desvantagem para o G4 ou oito para a pré-Libertadores.