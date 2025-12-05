Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Seleção está no Grupo do Mundial e estreia contra Marrocos, semifinalista da última edição

  • Por Felipe Cerqueira
  • 05/12/2025 16h00 - Atualizado em 05/12/2025 16h24
Jia Haocheng/Pool/AFP Tom Brady, exibe o cartão com o nome do Brasil durante o sorteio da Copa do Mundo Tom Brady, exibe o cartão com o nome do Brasil durante o sorteio da Copa do Mundo

A seleção brasileira conheceu nesta sexta-feira (5) os adversários da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Para avançar ao mata-mata e manter vivo o sonho do hexacampeonato mundial, o time comandado por Carlo Ancelotti terá de superar Marrocos, Escócia e Haiti — ou ao menos um deles, já que se classificam os dois primeiros colocados de cada chave e oito entre os 12 terceiros. Serão 64 seleções na fase eliminatória deste novo formato do Mundial — não 32, como acontecia desde 1998 —, gerando uma eliminatória anterior às oitavas de final. Ou seja, para levantar a taça, findando um jejum de 24 anos, o Brasil terá de fazer oito jogos.

Recordista de taças, apesar da incômoda fila, a seleção canarinho só caiu uma vez na primeira fase (e já faz bastante tempo). Foi em 1966, na Inglaterra, quando a então bicampeã do mundo ficou atrás de Portugal e Hungria no Grupo C. O Brasil até estreou bem: vitória por 2 a 0 sobre a Bulgária, com gols de Pelé e Garrincha. Mas a lesão do Rei do Futebol naquela partida enfraqueceu a equipe, que perdeu os dois jogos seguintes.

Na última Copa, disputada no Catar, o Brasil terminou o Grupo G com a primeira colocação, mas passou longe de encantar. Comandada por Tite, a equipe bateu a Sérvia na estreia, por 2 a 0, garantiu a classificação com um magro 1 a 0 diante da Suíça e, na rodada final, perdeu para Camarões com os reservas (placar de 1 a 0). Nas oitavas, Neymar, Vinícius Júnior e companhia passaram por cima da Coreia do Sul, com uma goleada de 4 a 1. Na fase seguinte, porém, deu adeus ao hexa após perder para a Croácia nos pênaltis, após tomar o empate no finalzinho da prorrogação.

Veja os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa-26

Marrocos

O selecionado do norte da África não é mais a mediana equipe que perdeu para a seleção brasileira por 1 a 0, gol de Ronaldo, na segunda rodada do Grupo A em 1998. Marrocos foi a sensação da Copa do Mundo do Catar, terminando em quarto lugar. No mata-mata, eliminou Espanha, depois Portugal e só parou nas semifinais, mas vendeu caro a derrota para a poderosa França. Seu destaque, aliás, joga na terra de Mbappé: o lateral-direito Hakimi, do Paris Saint-Germain, eleito o melhor jogador africano deste ano.

Destaque: Hakimi (PSG)

Escócia

Será a quinta vez que o Brasil enfrentará a Escócia na fase de grupos da Copa do Mundo. A última foi em 1998, em duelo que terminou com vitória brasileira por 1 a 0. As duas seleções também se encontraram em 1974, 1982 e 1990. Nas eliminatórias, os escoceses surpreenderam e lideraram a chave que tinha a favorita Dinamarca. Seu melhor jogador é o lateral-esquerdo Robertson, do Liverpool.

Destaque: Robertson (Liverpool)

Haiti

A ilha caribenha está de volta à Copa do Mundo após 52 anos. Para isso, teve de superar um contexto triste e adverso: a seleção haitiana não jogou nenhuma partida em casa devido à crise de segurança no país. O técnico francês Sébastien Migné comanda a equipe há quase dois anos, mas nunca pôde ir ao Haiti devido à extrema violência, controle de gangues e interrupção de voos internacionais em Porto Príncipe. Por isso, ele trabalhou à distância, utilizando vídeos, telefonemas e relatórios locais. No caminho dos Grenadiers estavam seleções mais tradicionais da Concacaf, como Honduras e Costa Rica, mas a seleção haitiana superou as adversidades e conseguiu a sonhada vaga.

Destaque: Bellegarde (Wolverhampton)

