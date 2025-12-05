Trump diz no sorteio da Copa que ‘soccer’ é o verdadeiro futebol: ‘Precisamos arrumar outro nome’

Presidente dos Estados Unidos arrancou risos e aplausos durante o evento realizado em Washington

Jia Haocheng/Pool/AFP O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega ao palco para participar do sorteio da Copa do Mundo da Fifa de 2026, que será realizada nos EUA, Canadá e México, no Kennedy Center, em Washington, DC, em 5 de dezembro de 2025.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o futebol americano deveria mudar de nome. A declaração ocorreu nesta sexta-feira (5), durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026, em Washington. Diante de autoridades e dirigentes da Fifa, Trump afirmou: “Parece que nunca chamamos o ‘soccer’ por esse nome [futebol], porque temos um conflito com outra coisa chamada ‘football’. Mas, quando você pensa bem, isso sim é futebol. Precisamos arrumar outro nome”, declarou.

A fala arrancou risos do público e foi interpretada como uma referência bem-humorada à antiga confusão criada pela nomenclatura “football” nos Estados Unidos, usada para o esporte que se pratica principalmente com as mãos — enquanto o futebol tradicional é chamado no país de soccer.

O sorteio reuniu os três países-sede da Copa: além de Trump, participaram a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções.

Trump recebe o recém-criado Prêmio da Paz da Fifa

O presidente também foi homenageado durante a cerimônia. A Fifa oficializou Trump como o primeiro vencedor do recém-criado Prêmio da Paz, anunciado em novembro. Segundo a entidade, a distinção anual será concedida a personalidades que adotem “medidas excepcionais e extraordinárias pela paz e pela união entre povos”.

A escolha do premiado vinha sendo tratada com discrição, em meio a rumores de que o nome indicado seria o do presidente norte-americano — o que se confirmou durante o evento. A Fifa, porém, não divulgou detalhes sobre os critérios de seleção.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Trump ainda citou Pelé ao comentar a expectativa pela Copa e afirmou ter um favorito para o título, sem revelar qual. A cerimônia que define os grupos precede a divulgação da tabela completa de jogos, que será anunciada pela Fifa no sábado.