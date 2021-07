Conmebol altera datas das finais da Libertadores e da Sul-Americana; confira 

Atualmente, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo são os brasileiros vivos na Libertadores, sendo que o Tricolor carioca é o único ainda nas oitavas de final

Divulgação/ Conmebol Taça da Conmebol Libertadores



A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou nesta terça-feira, 27, que alterou a data da final da Copa Libertadores da América, que será realizada no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Marcada inicialmente para o dia 20 de novembro deste ano, a decisão do principal torneio entre clubes será realizada no dia 27 do mesmo mês. Além disso, a entidade anunciou que a partida derradeira da Sul-Americana, que aconteceria no dia 6 de novembro, também no estádio uruguaio, foi adiada em duas semanas, passando para o dia 20 de novembro. Em nota, o órgão não explicou o motivo para as mudanças.

Atualmente, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo são os brasileiros vivos na Libertadores, sendo que o Tricolor carioca é o único ainda nas oitavas de final – a partida de volta contra o Cerro Porteño foi adiada. Nas quarta de final, os paulista se enfrentam no Morumbi e, posteriormente, no Allianz Parque. Já o Galo e o Rubro-Negro decidem em suas casas diante de River Plate (Argentina) e Olimpia (Paraguai), respectivamente. Na Sul-Americana, que também encontra-se nas quartas, o Athletico-PR encara a LDU (Equador), enquanto o Santos pega o Libertad (Paraguai), e o RB Bragantino o Rosario Central (Argentina).