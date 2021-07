Conmebol divulga data das quartas de final da Libertadores e Sul-Americana

Clássico entre São Paulo e Palmeiras abre as quartas no dia 10 de agosto

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo e Palmeiras abrem as quartas de final



Na noite desta sexta-feira, 23, a Conmebol divulgou as datas dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, decididos nesta semana. As partidas acontecem nas semanas do dia 11 e 18 de agosto. De todos os confrontos das oitavas de final, somente o duelo de volta entre Cerro Porteño e Fluminense ainda não aconteceu devido à morte do filho do treinador da equipe do Paraguai. O Tricolor das Laranjeiras venceu a ida por 2 a 0 e o jogo de volta será no dia 3 de agosto, às 19h15 (horário de Brasília). O vencedor enfrenta o Barcelona de Guayaquil. O duelo que abre as quartas será São Paulo e Palmeiras, disputado no dia 10 de agosto no Morumbi, às 21h30. No dia seguinte, o Olimpia recebe o Flamengo às 19h15. Também em 11 de agosto, o River Plate recebe o Atlético-MG às 21h30, e no dia 12 de agosto, acontece o último confronto.

Confira abaixo todos os confrontos das quartas de final da Libertadores:

São Paulo x Palmeiras

Ida: 10/8 – 21h30 – Morumbi

Volta: 17/8 – 21h30 – Allianz Parque

Olimpia x Flamengo

Ida: 11/8 – 19h15 – Estádio Manuel Ferreira

Volta: 18/8 – 19h15 – Maracanã

River Plate x Atlético-MG

Ida: 11/8 – 21h30 – Monumental de Nuñez

Volta: 18/8 – 21h30 – Mineirão

Fluminense/Cerro Porteño x Barcelona

Ida: 12/8 – 21h30 – Local a definir

Volta: 19/8 – 21h30 – Monumental

Na Copa Sul-Americana são três brasileiros. O primeiro jogo será entre Rosario Central e RB Bragantino, no dia 10 de agosto às 19h15. No dia seguinte, o Sporting Cristal recebe o Peñarol no Estádio Nacional. Em 12 de agosto, a LDU recebe o Athletico-PR às 19h15 e, no mesmo dia, o Santos enfrenta o Libertad, na Vila Belmiro, às 21h30.

Confira abaixo as partidas de ida de volta das quartas de final da Sul-Americana: