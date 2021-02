Gustavo Silva aponta duelo contra o Ceará como ‘final’ para o Corinthians

Ambas as equipes têm 45 pontos e lutam por uma vaga na próxima Copa Libertadores

Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Gustavo Silva deve estar no time titular do Corinthians



A partida contra o Ceará marcada para esta quarta-feira, 03, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, é apontada pelo atacante Gustavo Silva como uma ‘final’ para o time do Corinthians. Segundo o atleta, o jogo pode definir as chances de classificação da equipe para a disputa da próxima Copa Libertadores. “É o jogo da vida, são confrontos diretos que a gente não pode deixar escapar esses pontos. Se a gente almeja essa Libertadores, é muito importante vencer”, disse durante entrevista coletiva. O Corinthians soma 45 pontos, mesma pontuação do time cearense.

O jogador não levou em consideração as previsões do técnico Vagner Mancini de que o time teria de somar 15 pontos para chegar a uma vaga na competição sul-americana. Com esses cálculos, o time do Parque São Jorge teria de vencer cinco dos próximos seis duelos. “A meta principal agora é Libertadores, independentemente se a gente conseguir esse número de pontos ou não. É pensar jogo a jogo. Temos dois jogos importantíssimos em casa, confrontos diretos contra Ceará e Athletico-PR. Vamos procurar vencer esses jogos”, disse.

Além de Ceará e Athletico-PR, Santos e Atlético-GO também têm a mesma pontuação. O Corinthians ainda vai enfrentar o rival da Vila Belmiro, em duelo previsto para dia 17. Com um grupo maior à disposição, o técnico Vagner Mancini poderá fazer alterações na equipe. Uma formação provável: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo (Ramiro), Gustavo Silva, Araos (Gabriel Pereira ou Luan) e Mateus Vital (Otero); Jô (Léo Natel).