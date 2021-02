Manchester United faz 9 a 0 no Southampton e iguala próprio recorde na Premier League

Goleada deixa os Red Devils empatados com o líder Manchester City, que entra em campo nesta quarta-feira contra o Burnley

Reprodução/ Twitter United goleia Southampton por 9 a 0



Na tarde desta terça-feira, 2, choveu gols na cidade de Manchester. O United recebeu o Southampton e aplicou uma goleada de 9 a 0, igualando o seu próprio recorde de maior goleada do Campeonato Inglês, anotado em 1995 contra o Ipswich Town. Na temporada passada, o Leicester City tinha feito a mesma quantidade de gols no mesmo Southampton. O ‘massacre’ começou aos 18 minutos com gol de Wan-Bissaka após passe de Luke Shaw. Aos 25 minutos, Marcus Rashford deixou o seu e aos 34, o zagueiro Bednarek anotou contra o próprio patrimônio. Ainda no primeiro tempo, Edinson Cavani recebeu de Shaw e marcou o quarto.

No segundo tempo, a estrela de Martial brilhou e ele marcou duas vezes. McTominay, Bruno Fernandes e Daniel James fecharam a conta em 9 a 0. O resultado deixa o United empatado em pontos (44) com o rival da cidade, o Manchester City, que é o líder do Campeonato e entra em campo amanhã contra o Burnley, porém a equipe de Pep Guardiola tem dois jogos a menos que os Red Devils. O Southampton, no entanto, permanece na 12ª posição da tabela.