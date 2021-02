Conmebol sorteia confrontos da pré-Libertadores 2021; confira

Os times brasileiros enfrentarão o Ayacucho, do Peru, e o Deportivo Lara, da Venezuela, na 2ª fase do torneio continental

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta sexta-feira, 5, o sorteio das primeiras fases da Copa Libertadores da América de 2021. Nele, ficou definido que o sétimo brasileiro a garantir vaga no torneio enfrentará o Ayacucho, do Peru, na 2ª fase da competição. O oitavo time do Brasil classificado, por sua vez, terá pela frente o Deportivo Lara, da Venezuela. Os jogos desta fase começarão no dia 10 de março.

Quem avançar, ainda precisará passar por outro mata-mata para ir à fase de grupos da Libertadores da América. No caso do sétimo brasileiro, o adversário nesta fase será o Independiente del Valle ou o quarto lugar do Campeonato Chileno, que está em andamento. Já a oitava equipe do Brasil, se passar de fase, medirá forças com o San Lorenzo, da Argentina, ou o terceiro colocado do Chileno. A ideia da Conmebol é encerrar as fases preliminares no dia 14 de abril. Veja a tabela abaixo.