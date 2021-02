Hulk cita Ronaldinho Gaúcho em apresentação no Atlético-MG: ‘Quero ser ídolo’

Com o objetivo de construir uma história no clube, o atacante também lembrou de dois grandes jogadores do Galo: os atacantes Reinaldo e Éder Aleixo

Reprodução/Atlético-MG Hulk durante apresentação no Atlético-MG



O Atlético-MG apresentou o seu reforço mais importante para a temporada de 2021. Ao lado do presidente Sérgio Coelho e do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, o atacante Hulk iniciou seu trabalho no clube alvinegro nesta sexta-feira, 5, na Cidade do Galo. O jogador de 34 anos, que assinou contrato até dezembro de 2022, disse que volta ao Brasil com ambição para ganhar todos os títulos, prometeu ser mais um “guerreiro” em campo e colocou como objetivo se tornar ídolo. “Chego para ser mais um guerreiro dentro de campo, pode esperar o meu melhor, pode esperar determinação, não vai ter bola perdida. Sobre posicionamento, depende do professor (Jorge Sampaoli), ele vai definir isso e, independente de onde jogar, vou dar o meu melhor”, destacou Hulk em suas primeiras palavras já com a camisa do Atlético-MG.

Com o objetivo de construir uma história no clube, Hulk lembrou de dois grandes jogadores do Atlético-MG: os atacantes Reinaldo e Éder Aleixo. “Antes de vestir esta camisa, este manto, quero lembrar de dois grandes ídolos: Reinaldo e Éder. Quero pegá-los como exemplo e fazer um grande trabalho no clube e ser um ídolo, conquistando títulos com o clube”, afirmou. Em seguida, lembrou ainda outro craque atleticano: Ronaldinho Gaúcho. “Claro que eu venho com essa intenção de também construir minha história aqui, como em outros times que passei. O Ronaldinho Gaúcho é um fenômeno. Eu tive a oportunidade de jogar com ele na seleção e ele honrou essa camisa, foi campeão da Libertadores, um titulo muito importante. Onde eu passei, eu consegui ser campeão, aqui não vai ser diferente. Eu sei que faz alguns anos, algumas décadas mesmo, que o Atlético-MG não é campeão brasileiro. E eu tenho vontade de realizar o desejo de todos, pode ter certeza que eu vou buscar isso junto com meus companheiros”, disse.

O atacante retorna ao Brasil após construir quase toda carreira no exterior. Revelado pelo Vitória, ele passou pelos japoneses Consadole Sapporo, Tokyo Verdy e Kawasaki Frontale; pelo português Porto, pelo russo Zenit St.Petersburg e pelo chinês Shanghai SIPG, seu último clube. Hulk marcou 360 gols e deu 147 assistências em 684 partidas como profissional. Os dados englobam competições oficiais e amistosos O Zenit St.Petersburg é o clube pelo qual ele balançou a rede mais vezes – 94 em 179 jogos. Na seleção brasileira foram 11 tentos em 48 apresentações. “Fiz dois jogos como profissional no Brasil, sai muito jovem, com 18 anos. Depois de 16 anos fora, pude voltar com uma bagagem de sucesso, humildemente falando. Conquistei títulos importantes, venho com motivação, com desejo de menino de querer ganhar todos os títulos. Espero dar o meu melhor e construir essa história junto com o Galo”, frisou.