Tite explica por que convocou Gabriel Menino para a lateral: ‘É um talento surgindo’

O treinador da Seleção Brasileira ainda comparou o jovem do Palmeiras a Daniel Alves

Wallace Teixeira/Estadão Conteúdo Tite é o atual treinador da Seleção Brasileira



Em grande fase no Palmeiras, Gabriel Menino foi uma das surpresas da lista de convocados por Tite para os dois primeiros jogos da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, marcados para o próximo mês. O garoto de apenas 19 anos foi chamado para ser um dos laterais, apesar de estar sendo utilizado como meio-campista na equipe paulista. Para Tite, a variação de funções não atrapalha e pode inclusive servir para ampliar suas possibilidades em termos táticos. “Buscamos uma série de informações importantes a respeito do Gabriel Menino. Ele vem jogando, sim, no meio campo no Palmeiras, porém sendo utilizando também como lateral. Ele teve sete jogos na posição, e teve na base a sua formação como lateral”, explicou o técnico, durante coletiva de imprensa virtual realizada na tarde desta sexta-feira.

“Em termos táticos, me perguntaram (em outro momento) se o Dani Alves jogando no meio no São Paulo trazia algum prejuízo, e eu falei que o Dani Alves fazia uma função de armação no São Paulo, que também era uma função que exercia na Seleção. O inverso serve para o Gabriel Menino. Ele trabalha no centro, vai jogar na lateral, porém sua função ofensiva vai ser de articulador dentro da Seleção, similar ao Palmeiras”, complementou Tite. O treinador classificou Gabriel Menino como “um lateral meio-campista”, e disse que a comissão técnica da Seleção acompanhou 12 jogos do atleta desde que o futebol foi retomado no País, sendo quatro desses in loco. “É um novo talento surgindo numa posição importante.”

*Com informações do Estadão Conteúdo