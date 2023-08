Convocado para a seleção, Vinicius Jr. sente lesão e é substituído em jogo do Real Madrid

Atacante saiu ainda no primeiro tempo; nos dias 8 e 12 de setembro, Brasil enfrenta Bolívia e Peru nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

EFE/Lavandeira Vinicius Jr. está na lista de Fernando Diniz para as eliminatórias para a Copa



Atacante da seleção brasileira, Vinicius Jr sentiu uma lesão no jogo entre Real Madrid e Celta de Vigo, nesta sexta-feira, 25, pelo Campeonato Espanhol, e preocupa tanto o clube quanto a seleção. Vini sentiu a coxa direita e deixou o campo aos 17 minutos do primeiro tempo. Nas imagens, o atacante apareceu bem chateado. Ele deve passar por exames nos próximos dias para detectar o grau da lesão. Vinicius está na lista de Fernando Diniz para os primeiros jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026, nos próximos dias 8 e 12 de setembro. O Brasil enfrentará a Bolívia, no Pará, e o Peru, em Lima. Após a convocação, Jorge Jesus revelou que Neymar também está lesionado. O camisa 10 está sendo monitorado pela equipe médica da seleção.