Jogadoras da Espanha anunciam boicote à seleção e pedem saída de Rubiales

Todo o elenco campeão mundial afirmou que não aceitará nova convocação de Jorge Vilda; ao todo, 56 atletas assinaram a nota divulgada nesta sexta-feira

Michael Bradley / AFP Campeãs mundiais pedem mudanças na Federação após caso Rubiales



Horas depois do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Manuel Rubiales, anunciar veementemente em evento que não renunciaria de seu cargo por ter beijado sem consentimento a atleta Jenni Hermoso, a própria atacante do Pachuca, do México, veio a público por meio de nota ressaltar que não houve consentimento no ato, que aconteceu na entrega das medalhas na grande final da Copa do Mundo. “Quero esclarecer que em nenhum momento consenti no beijo que ele me deu. Não tolero que minha palavra seja questionada e muito menos que se inventem palavras que eu não tenha dito”, disse Jenni Hermoso. Em apoio, 56 jogadoras – incluindo as 23 do elenco campeão mundial – divulgaram um comunicado pedindo mudanças na Federação e informando que nenhuma delas irá aceitar uma próxima convocação de Jorge Vilda. O treinador, inclusive, estava na plateia que aplaudiu Rubiales na manhã desta sexta-feira, 25. Antes do Mundial, ele também enfrentou um boicote de 15 jogadoras.

Confira na íntegra o comunicado das jogadoras

Na sequência dos acontecimentos ocorridos esta manhã e dada a perplexidade do discurso proferido pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Sr. Luis Manuel Rubiales Béjar, as jogadoras da equipa principal, recentes campeãs mundiais, em apoio a Jennifer Hermoso, querem expressar a sua condenação firme e contundente aos comportamentos que violaram a dignidade das mulheres. Face às declarações do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Jennifer Hermoso quer negar categoricamente que tenha consentido beijo que D. Luis Manuel Rubiales Béjar lhe deu na final do Mundial. “Quero esclarecer que, como pode ser visto nas imagens, em nenhum momento consenti no beijo que ele me deu e claro, em nenhum caso procurei levantar o presidente, muito menos que sejam palavras inventadas que não disse”.

Do nosso sindicato queremos enfatizar que nenhuma mulher deve sentir necessidade de responder às imagens contundentes que todos viram e claro, não devem se envolver em atitudes não consensuais. Queremos terminar esta afirmação pedindo verdadeiras mudanças estruturais que ajudem a Seleção Nacional a continuar a crescer, de forma a transferir este grande sucesso para as gerações posteriores. Enche-nos de tristeza que um acontecimento tão inaceitável consiga manchar o maior sucesso desportivo do futebol feminino espanhol.

Depois de tudo o que aconteceu durante a cerimônia de entrega das medalhas da Copa do Mundo Feminina, queremos afirmar que todas as jogadoras que assinarem esta carta não voltarão à convocação para a Seleção Nacional caso os atuais dirigentes continuem.

Jennifer Hermoso; Alexia Putellas; Massa Rodríguez; Irene Paredes; Ona Batlle; Mariona Caldentey; Teresa Abeleira; Maria Pérez; Degustação Coll; Aitana Bonmati; Laia Codina; Cláudia Zornoza; Oihane Hernández; Rocio Gálvez; Irene Guerrero; Alba redonda; Atena del Castillo; Eva Navarro; Enith Hall; Ivana Andrés; Salma Paralluelo, Esther González, Olga Carmona (23 campeãs da Copa do Mundo, nota do editor);Patrícia Guijarro; Lola Gallardo; Nerea Eizagirre; Ainhoa ​​​​Moraza; Maria León “Mapi”; Panos Sandra; Cláudia Pina; Amaiur Sarriegi; Leila Ouahabi; Laia Alexandri; Lúcia Garcia; Andréa Pereira; Vero Boquete; Ainhoa ​​​​Tirapu; Sandra Villanova; Ana Romero “Willy”; Silvia Meseguer; Nagore Calderón; Carmen Arce “Kubalita”; Priscila Bórgia; Natália Pablos; Susan Guerrero; Larraitz Lucas; Isabel Benedita; Amanda Sampedro; Isabel Fontes; Elizabeth Sanches; Mari Paz Azagra; Vanessa Gimbert; Virgínia Torrecilla; Leire Landa; Elizabeth Ibarra; e Marta Torrejón.

(a carta está aberta para mais atletas aderirem)