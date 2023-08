Brasil dá show no Mundial de Ginástica Rítmica e garante vaga na Paris-2024

Com homenagens a Charles Chaplin e Whitney Houston, equipe brasileira cometeu poucos erros e terminou no sexto lugar

Reprodução/Twitter/@cbginastica Conjunto do Brasil na ginástica rítmica está classificado para as Olimpíadas de Paris-2024



O conjunto do Brasil de ginástica rítmica atingiu um feito histórica nesta sexta-feira, 25, ao terminar no 6º lugar no Mundial, disputado em Valência, na Espanha. Com o resultado, o time formado por Duda Arakaki, Deborah Medrado, Giovanna Oliveira, Sofia Madeira, Nicole Pírcio e Bárbara Galvão também garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris-2024. Com um verdadeiro show e poucos erros na apresentação, a equipe brasileira fez homenagens a Charles Chaplin e Whitney Houston. Com o feito, Brasil repete os Jogos do Rio-2016 e volta a contar com representantes tanto no individual como no conjunto de cinco ginastas. Já no Mundial, Bárbara Domingos disputa a final do individual geral no sábado, às 10h (de Brasília). Sexto melhor na prova de cinco arcos, o conjunto do Brasil também avançou à decisão do domingo, às 11h.

SÓ DEU BRASIL AQUI EM VALÊNCIA! 💃🏻 A nossa Seleção de Conjunto convidou o ginásio inteiro pra dançar e, AMIGOS, O GINÁSIO INTEIRO DANÇOU COM A GENTE! O que foi essa apresentação nos 5️⃣ arcos?! Simplesmente lendária, histórica! 34.900!!!!! pic.twitter.com/aW78HXDQvq — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) August 25, 2023