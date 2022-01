Copa Africana de Nações: Mané vira dúvida para Senegal nas quartas após choque de cabeça

Atacante do Liverpool marcou um gol na vitória por 2 a 0 contra Cabo Verde, mas foi substituído minutos depois com dores de cabeça; ele e o goleiro Dias se chocaram

Reuters Mané foi levado ao hospital no final da partida



O atacante Sadio Mané, do Liverpool, ajudou Senegal a se classificar para as quartas de final da Copa Africana de Nações nesta terça-feira, 25, depois de marcar um gol na vitória por 2 a 0 contra Cabo Verde. Porém, o atleta é dúvida para a próxima fase depois de ter sido substituído no jogo. Aos 12 minutos do segundo tempo, Mané se chocou com o goleiro adversário e bateu forte com a cabeça. O arqueiro foi expulso e o atacante continuou em campo. Ele marcou o gol aos 18 minutos e depois foi substituído com dores de cabeça. Dieng marcou o segundo nos acréscimos. Ao final da partida, o técnico Cisse informou que Mané estava tonto e foi levado ao hospital. Em suas redes sociais, o atleta publicou uma foto no atendimento com a legenda. “Está tudo bem, obrigado a todos pelas mensagens”. Jornais ingleses consideraram ‘irresponsável’ a permanência de Mané em campo depois do choque de cabeça, que é uma grande preocupação para a Fifa nos últimos tempos. Senegal volta a jogar no domingo, dia 30, às 16h (horário de Brasília), mas ainda não tem adversário definido.