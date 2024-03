Courtois sofre nova lesão no joelho durante recuperação de cirurgia

Jogador rompeu no menisco interno do joelho esquerdo; ele se recuperava de uma cirurgia no direito

JAVIER SORIANO / AFP



O goleiro belga Thibaut Courtois, que defende o Real Madrid, sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante um treinamento nesta terça-feira, 19. O jogador, que estava em fase final de recuperação de uma cirurgia no mesmo joelho, teve que deixar a atividade devido às fortes dores, sendo posteriormente diagnosticado com uma ruptura no menisco. O clube espanhol confirmou a nova lesão em comunicado nas redes sociais, informando que Courtois teve uma ruptura no menisco interno do joelho esquerdo. O técnico Carlo Ancelotti, que já planejava contar com o goleiro nas quartas de final da Liga dos Campeões, agora terá que rever seus planos.

A previsão é de que Courtois fique fora dos gramados por cerca de dois meses, sem uma data exata para retorno. Enquanto isso, o ucraniano Andriy Lunin deve assumir a titularidade no gol do Real Madrid. Os médicos do clube irão se reunir para decidir o melhor tratamento para a lesão do goleiro, podendo optar por cirurgia ou tratamento convencional. No treino em que ocorreu a lesão, Courtois estava trabalhando com os jogadores que não foram convocados para os compromissos da Data Fifa.

