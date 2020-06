CR7 busca terceiro título na Itália! Confira números do craque na Juventus

EFE Cristiano Ronaldo é atacante da Juventus



Cristiano Ronaldo, astro da Juventus, vai em busca do seu terceiro título com a camisa da “Velha Senhora” na próxima quarta-feira (17), no confronto diante do Napoli, no estádio Olímpico de Roma, válido pela final da Copa da Itália. O jogo começará às 16 horas (de Brasília).

Contratado pela Juve na metade de 2018, Cristiano Ronaldo participou das conquistas do Campeonato Italiano 2018/19, sendo eleito o melhor jogador da competição, e da Supercopa da Itália 2018, quando marcou o gol da vitória.

Agora, CR7 almeja a sua terceira taça diferente na “Terra da Bota”. Na semifinal, diante do Milan, o atacante acabou desperdiçando uma penalidade, mas que não impediu o seu time de avançar para a grande decisão.

Ao todo, Cristiano Ronaldo soma 76 partidas representando a equipe italiana, contribuindo com 53 gols e 14 assistências. Apesar da média em participação de gols ser alta, o “gajo” tem números menos expressivos do que quando atuava no Real Madrid.

Cristiano, de 35 anos, ainda sonha em ganhar outros dois torneios nesta temporada: o Campeonato Italiano e a Champions League. No nacional, que será reiniciado na próxima semana, a Juventus é a líder, com um ponto de vantagem para a Lazio.

Já no torneio europeu, o maior objetivo de Cristiano Ronaldo, a Juve perdeu para o Lyon por 1 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final, em partida realizada antes da pandemia de Covid-19. A Champions League deverá ser retomada em agosto, mas a Uefa ainda não definiu uma data.