CR7 garante foco em retorno ao Manchester United: ‘Não vim para tirar férias’

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Cristiano Ronaldo teve passagem de sucesso no Manchester United de 2003 a 2009



Cristiano Ronaldo assegurou nesta quinta-feira, 9, que tem como objetivo, no retorno ao Manchester United, voltar a ser campeão e que está focado em recomeçar a trabalhar o mais rapidamente possível. “Não vim para tirar férias. Já sei o que é vestir esta camisa e ganhar títulos com ela. Estou aqui agora para ganhar de novo. Por isso, eu vim”, garantiu o astro. “Sei do que sou capaz, junto com meus companheiros. Estou pronto para começar. É uma boa oportunidade para mim, para os torcedores e para o clube, de dar um passo a frente. Acontecerão coisas importantes nos próximos três ou quatros anos”, completou o português, que deverá estrear neste sábado, em duelo com o Newcastle, marcado para acontecer no estádio Old Trafford, pelo Campeonato Inglês.