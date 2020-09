Cristiano Ronaldo chega aos 101 gols pela seleção de Portugal

Craque da Juventus se torna o 2º maior artilheiro em seleções na história

EFE/EPA/Janerik Henriksson Cristiano Ronaldo fez os dois gols da vitória de Portugal sobre a Suécia



Motivos não faltam para o nome de Cristiano Ronaldo ficar para sempre na história do futebol português e mundial, e nesta terça-feira, 8, o craque teve mais uma atuação impecável na partida contra a Suécia, em jogo válido pela Liga das Nações. O craque português balançou a rede duas vezes e chegou a 101 gols pela seleção, e se tornou o segundo maior artilheiro de uma seleção em toda história, atrás apenas de Ali Daei, que marcou 109 vezes pelo Irã.

Vinda de uma derrota para a França, a Suécia viu sua situação complicar aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Svensson acertou carrinho duro em João Moutinho, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Na cobrança, Cristiano acertou o ângulo direito e fez 1 a 0. Na segunda etapa, aos 26, o camisa 7 foi acionado pelo lado esquerdo da área, ajeitou o corpo e arrematou no canto esquerdo alto, marcando mais um golaço.

O resultado manteve a seleção portuguesa na liderança do grupo 3 da Liga A, primeira divisão da Liga das Nações, com seis pontos e saldo melhor que o da França, que hoje reviveu a final da última Copa do Mundo, em que conquistou o bi. Mais de dois anos após a vitória sobre a Croácia por 4 a 2 em Luzhniki, em Moscou, os ‘Blues’ reencontraram a atual vice-campeã mundial e voltaram a superá-la, coincidentemente pelo mesmo placar. Os croatas saíram a frente com Lovren. Griezmann deixou tudo igual aos 44 minutos, e Livakovic virou, contra, ainda antes do intervalo.

O meia Brekalo buscou nova igualdade no início do segundo tempo, mas Upamecano recolocou a França à frente do placar aos 20 minutos, e Giroud confirmou o triunfo convertendo cobrança de pênalti aos 32. No grupo 2, a Bélgica goleou a Islândia por 5 a 1.

* Com EFE