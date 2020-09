Premier League confirma 3 testes positivos de Covid-19

Dois dos casos são de jogadores do Manchester City

Miguel A. Lopes/EFE Manchester City tem dois casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no elenco



A Premier League, que organiza o Campeonato Inglês, confirmou nesta terça-feira, 08, a detecção de três casos de infecção pelo novo coronavírus, entre os jogadores e funcionários dos 20 times que disputarão a competição. Entre eles, estão o zagueiro francês Aymeric Laporte e o meia-atacante argelino Riyad Mahrez, ambos do Manchester City, que já tinham o contágio confirmado anteriormente. “Entre 31 de agosto e 6 de setembro, foram feitos testes em 1.605 jogadores e funcionários dos clubes. De todos eles, houve três novos positivos”, indicou a Premier League, por meio de comunicado.

De acordo com a entidade, todos os infectados precisarão cumprir um período de dez dias de isolamento, no mínimo. A Premier League anunciou que, na atual temporada, os resultados dos testes de detecção do coronavírus serão anunciados uma vez por semana, sempre às segundas-feiras. Ontem, o Manchester City anunciou que Mahrez e Laporte deram positivo em testes. Os dois jogadores não apresentam qualquer sintoma e já cumpriam isolamento obrigatório.

*Com informações da Agência EFE