Nilson Cesar teme que Cruzeiro vire uma ‘nova Portuguesa’: ‘É sério candidato a cair para a Série C’

“A reação tem que ser imediata, de preferência ainda neste ano; como? Eu não sei, mas o perigo é se acostumar com essa situação tão terrível”, disparou o narrador do Grupo Jovem Pan

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Viviane Moreira/Estadão Conteúdo O narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, analisou o mau momento do Cruzeiro na Série B



Quase um ano já se passou desde o inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, mas a crise do Cruzeiro ainda parece longe do fim. Após o empatar com o CRB, em casa, na última segunda-feira, 07, o clube celeste chegou à quinta partida sem vitórias na segunda divisão nacional e decidiu demitir o treinador Enderson Moreira. Neste momento, a equipe, que foi punida pela Fifa com a perda de seis pontos por causa da uma dívida, ocupa a 16ª colocação, com cinco pontos em oito jogos. Isto significa dizer que, se a competição terminasse hoje, o Cruzeiro seria o último time a se livrar de um vexatório descenso à Série C.

Motivo para se ter grande preocupação? Para Nilson Cesar, sim. Em participação no Esporte em Discussão desta terça-feira, 08, no Grupo Jovem Pan, o narrador desabafou e fez um alerta crucial à equipe mineira. Nilson disse que o Cruzeiro é um “sério candidato a disputar a Série C no ano que vem” e afirmou que, se não reagir logo, o time celeste pode ter o mesmo fim da Portuguesa de Desportos, clube paulista que se afundou em uma intensa crise após o polêmico rebaixamento à Série B em 2013 e, atualmente, não disputa nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro.

“Meu Deus do céu. O que o time do Cruzeiro é ruim… Vocês não têm noção! E o Cruzeiro já teve times memoráveis na história do futebol do Brasil. Para você que é mais novo, é só voltar e assistir a qualquer jogo daquele Cruzeiro do Luxemburgo, que jogava uma barbaridade. Para quem é mais antigo, é só voltar naquele time de Joãozinho, de Dirceu Lopes, de Nelinho, de Zé Carlos… Meus Deus do céu! O Cruzeiro sempre foi uma escola de qualidade técnica de futebol! Mas quem vê o Cruzeiro hoje… Esse time do Cruzeiro, se não acordar, é sério candidato a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem, porque está jogando um futebol de Série C! Ele está a um ponto da zona de rebaixamento! Tá louco!”, disparou Nilson Cesar.

“Dá pena! Porque você olha aquela camisa do Cruzeiro e lembra da história maravilhosa desse clube gigantesco, que tem uma torcida gigantesca. Eu imagino o que deve estar sentindo o torcedor do Cruzeiro! Guardadas as devidas proporções, ele está na mesma situação que está a Portuguesa de Desportos! Só que a Portuguesa está há mais tempo… A Portuguesa foi desaparecendo. Então, o Cruzeiro tem que reagir logo! O perigo é se acostumar com isso. A reação do Cruzeiro tem que ser imediata. De preferência, ainda neste ano! Como? Eu não sei. Com a bola que jogou ontem, não sobe. Mas teria que dar um jeito de chegar pelo menos em quarto e subir. Isso é uma obrigação do Cruzeiro para não se acostumar com essa situação tão terrível”, acrescentou.

Confira, abaixo, o comentário completo de Nilson Cesar: