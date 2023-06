Cristiano Ronaldo abre o jogo sobre possível saída do Al Nassr; confira 

Craque português tem contrato até a metade de 2025, mas convive com especulações de que deixará a Arábia Saudita nesta janela de transferências

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al Nassr até 2025



Cristiano Ronaldo tratou de colocar um ponto final nas especulações envolvendo uma possível saída do Al Nassr. Após terminar a primeira temporada na Arábia Saudita sem conquistar títulos, o atacante negou uma possível insatisfação e afirmou que continuará na equipe. Em conversa com a imprensa, nesta quinta-feira, 1º, o português ainda elogiou o Campeonato Saudita e avaliou que liga pode se tornar uma das melhores do mundo. “Penso que a liga é muito boa, mas ainda temos muitas oportunidades para crescer. Creio que a liga é boa, competitiva. Temos muito boas equipes, temos muitos bons jogadores árabes. Quero continuar e vou continuar aqui”, declarou o jogador de 38 anos, que tem contrato até a metade de 2025. “As infraestruturas, penso que precisam de melhorar um pouco. Até os árbitros, o sistema do VAR… Deviam ser um pouco mais rápidos, uma ou outra pequena coisa que precisam melhorar. Mas, na minha opinião, se continuarem fazendo o trabalho que querem fazer nos próximos cinco anos, acho que a liga saudita pode chegar ao top-5 do mundo”, finalizou. Ao todo, Cristiano Ronaldo disputou 19 partidas pelo Al Nassr, contribuindo com 14 gols e 2 assistências.