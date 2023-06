Saiba quais são as opções de Messi após técnico confirmar a saída do PSG

Galtier confirmou que o argentino fará sua despedida pelo clube neste sábado, 3, na partida diante do Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês

Anne-Christine POUJOULAT / AFP Messi marcou um golaço de falta para o PSG contra o Lille



O técnico Christophe Galtier, do Paris Saint-Germain, confirmou que Lionel Messi fará sua despedida pelo clube neste sábado, 3, na partida diante do Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês. “Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo (Messi) no Parque dos Príncipes contra o Clermont”, anunciou, em entrevista coletiva. Em fim de contrato, o craque não renovará com o PSG, onde atuou nas últimas duas temporadas. Até o momento, o argentino soma 74 jogos com a camisa azul e vermelha, com 32 gols marcados e 34 assistências. Além do bicampeonato da Ligue 1, o astro também colaborou na conquista da Supercopa da França deste ano. Mas, afinal, qual será o destino do jogador, que está prestes a completar 36 anos? Abaixo, o site da Jovem Pan lista as principais possibilidades do “Extraterrestre”.

Barcelona

Casa de Lionel Messi por mais de duas décadas, o Barcelona não esconde o desejo de contar com o craque novamente. Atual presidente do clube, Joan Laporta já afirmou que fará todo esforço necessário para contar com o maior ídolo dos torcedores. O técnico Xavi Hernández, por sua vez, admitiu que conversa frequentemente com seu ex-companheiro de time. O mesmo motivo que provocou o fim da relação das partes, entretanto, é o grande entrave para uma reconciliação. Em crise financeira, o Barça precisa fazer um “malabarismo financeiro” para encaixar Messi sem que sofra sanções. Isto porque a LaLiga, órgão que rege as competições na Espanha, reduziu o limite de gastos total com salários do clube catalão a 648,4 milhões de euros. Desta forma, para pagar os vencimentos do atacante, algum ajuste será necessário: a liberação de parte da atual folha salarial e/ou o aumento das receitas. Outro problema, entretanto, é que a agremiação fechará o Camp Nou para reformas até o fim de 2024 e estima reduzir sua arrecadação em 90 milhões de euros. Desta forma, segundo parte da imprensa espanhola, o clube não conseguirá recontratar o astro.

Inter Miami (EUA)

Uma possibilidade para Messi voltar a vestir a camisa do Barcelona é assinar um contrato com o Inter Miami (EUA). De acordo com publicação do jornal francês “L’Équipe” desta semana, há um plano para o argentino fechar com o clube norte-americano até 2026. Assim, o time estadunidense emprestaria o astro para o Barça por uma ou duas temporadas, fazendo uma manobra para driblar os problemas fiscais da agremiação catalã. Nos últimos anos, vários atletas que brilharam na Europa migraram para os EUA, como o galês Gareth Bale, o sueco Zlatan Ibrahimovic e o italiano Giorgio Chiellini. Segundo informações da mídia espanhola, a opção não é descartada por Messi e sua família. O craque, inclusive, tem um apartamento de luxo na cidade norte-americana, comprado em 2021.

Al Hilal (Arábia Saudita)

Quem ganhou mais força nas últimas semanas, porém, foi o Al Hilal. Segundo o jornal espanhol “Marca”, Messi já teria um acordo encaminhado com o time da Arábia Saudita, onde ganharia cerca de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) por temporada. A decisão da saudita para fazer a oferta exorbitante ocorre após o governo do país assinar um acordo, através do Ministério da Informação e Turismo, para mudar a imagem do país perante o mundo. O craque argentino, assim, poderia voltar a rivalizar com Cristiano Ronaldo – atualmente no Al Nassr, o português brilhou no Real Madrid.

Inglaterra

Alguns tablóides da Inglaterra colocaram o Manchester United como interessado em contar com Lionel Messi na próxima temporada. De volta à Liga dos Campeões, os “Diabos Vermelhos” estariam de olho no sete vezes melhor do mundo para reforçar seu plantel. Outros veículos de comunicação da Inglaterra, por sua vez, ligam o rival City com o argentino. O principal trunfo dos Citizens seria a relação do treinador Pep Guardiola com o craque. Além disso, os britânicos contariam com o desejo do astro continuar atuando no futebol europeu.