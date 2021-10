Copa da Liga: West Ham elimina City nos pênaltis e quebra sequência de títulos de Guardiola

Citizens venceram as últimas quatro edições do campeonato; comandados de Moyes já tinham eliminado o United

O West Ham tem feito uma campanha irreparável na Copa da Liga Inglesa de 2021/22. Depois de eliminar o Manchester United, de Cristiano Ronaldo e companhia, na terceira rodada, a equipe de David Moyes venceu os tetracampeões Manchester City, nos pênaltis, e avançou para as quartas de final. O duelo da tarde desta quarta-feira, 27, no Estádio Olímpico de Londres, terminou em 0 a 0 no tempo normal, mesmo com um amplo domínio dos Citizens. Nas cobranças de pênalti, Phil Foden errou a primeira cobrança e o West Ham acertou todas, terminando com o placar de 5 a 3. A derrota encerra a sequência de quatro títulos consecutivo da Liga para o time de Pep Guardiola. Quem também avançou nas penalidades foi o Leicester, que empatou em 2 a 2 com o Brighton, mas avançou com 4 a 2.

O Liverpool também entrou em campo nesta quarta para as oitavas de final. O time de Jurgen Klopp venceu por 2 a 0, gols de Minamino e Origi. O Tottenham também avançou com o placar magro de 1 a 0 contra o Burnley. Sensação da temporada, o Brentford venceu o Stoke City por 2 a 1. Na terça-feira, Arsenal e Chelsea também venceram seus jogos e avançaram. Os jogos das quartas de final ainda serão definidos.