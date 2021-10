Cristiano Ronaldo se pronuncia após United ser goleado pelo Liverpool

Além de assumir a responsabilidade e colocar o revés de 5 a 0 na conta dos jogadores, o português também pediu desculpas aos torcedores dos ‘Diabos Vermelhos’

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo teve atuação discreta na goleada sofrida pelo Manchester United diante do Liverpool



Cristiano Ronaldo utilizou suas redes sociais para falar sobre a dolorosa goleada sofrida pelo Manchester United diante do Liverpool, em pleno Old Trafford, na nona rodada do Campeonato Inglês. Além de assumir a responsabilidade e colocar o revés de 5 a 0 na conta dos jogadores, o português também pediu desculpas aos torcedores. “Às vezes, o resultado não é o que estamos lutando. Às vezes, a pontuação não é a que queremos. E a culpa é nossa, só nossa, porque não há mais ninguém para culpar”, admitiu CR7 em seu Instagram. “Nossos apoiadores mais uma vez foram incríveis em seu apoio contínuo. Eles merecem mais do que isso, muito melhor ainda, e cabe a nós entregá-los. Chegou a hora”, seguiu.

A derrota aumentou a pressão sob Olé Solskjaer, técnico do Manchester United. Além de vir sofrendo na Liga dos Campeões, mesmo com a liderança da chave graças a duas vitórias apenas com gols decisivos dele no fim dos jogos, o United é a grande decepção do Campeonato Inglês, no qual figura apenas no sétimo lugar. Depois de investir para tentar brigar pelo título que não vem desde 2012/13, já são três derrotas em nove rodadas e oito pontos distantes do líder Chelsea (22 a 14). Cristiano, por sua vez, vem fazendo um bom retorno aos “Diabos Vermelhos”, contabilizando seis gols em dez partidas realizadas.