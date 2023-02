Sem Vinícius Jr., FIFPro anuncia indicados à seleção do ano; veja lista

Outro destaque da lista divulgada nesta segunda-feira, 13, é a presença de Cristiano Ronaldo entre os 26 finalistas

A Federação Internacional das Associações de Jogadores Profissionais (FIFPro) divulgou nesta segunda-feira, 13, os 26 atletas que foram indicados para concorrer ao prêmio de melhor seleção a temporada. Ao todo, 11 jogadores serão escolhidos, sendo um goleiro, três zagueiros, três meio-campistas, três atacantes e um posto para o jogador com mais votos. Apesar de ter nomes já esperados, como Lionel Messi (PSG/Argentina) e Kylian Mbappé (PSG/França), a lista tem uma grande polêmica: a ausência de Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil). O brasileiro não foi lembrado pelos jogadores que votaram na premiação, e acabou ficando de fora da relação, mesmo sendo um dos destaques do Real Madrid no ano. O período englobado pela premiação vai de 8 de agosto de 2021 até 18 de dezembro de 2022, dia da final da Copa do Mundo. O anúncio será feito no dia 27 de fevereiro, durante o prêmio The Best, da Fifa. Dentre os 26 jogadores, estão quatro brasileiros: o goleiro Alisson (Liverpool), o zagueiro Thiago Silva (Chelsea), o volante Casemiro (Manchester United) e Neymar (PSG).

Veja todos os indicados:

Goleiros: Alisson, Courtois (Real Madrid/Bélgica) e Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina);

