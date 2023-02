Cristiano Ronaldo faz quatro gols e atinge marca histórica em vitória do Al Nassr no Saudita

Craque português ultrapassou a barreira de 500 gols marcados em ligas

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo marcou quatro vezes em vitória do Al Nassr no Campeonato Saudita



Cristiano Ronaldo só não fez chover durante a vitória do Al Nassr sobre o Al Wehda por 4 a 0, nesta quinta-feira, 9, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Saudita. Mesmo atuando fora de casa e lidando com a pressão da torcida adversária, o português exibiu todo seu repertório e balançou as redes quatro vezes. De quebra, o craque ultrapassou a barreira de 500 gols marcados em ligas e atingiu mais um feito expressivo na sua carreira. Além do torneio nacional árabe, o astro também já deixou sua marca nas ligas de Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália – ao todo, já são 503 tentos. Com o resultado, o Al Nassr ainda pulou para a liderança da competição, chegando aos 37 pontos e levando vantagem diante do Al Shabab no saldo de gols.