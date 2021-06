Cristiano Ronaldo causa prejuízo de R$ 20 bi à Coca-Cola com gesto antes de entrevista 

O total de patrimônio da empresa na Europa passou de 242 bilhões de dólares a 238 bilhões de dólares com a ação do craque da seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo provocou um enorme prejuízo à Coca-Cola com um gesto feito antes da entrevista coletiva concedida na última segunda-feira, 14, na véspera da estreia de Portugal na Eurocopa – a seleção portuguesa encara a Hungria a partir das 13 horas (de Brasília) de hoje, em confronto válido pelo Grupo F. Ao entrar na sala de imprensa, o atacante retirou duas garrafas do refrigerante da sua frente e pediu para que as pessoas bebessem água ao invés dos produtos da empresa estadunidense, que patrocina o campeonato organizado pela Uefa. Como consequência, a Coca-Cola viu as suas ações na bolsa de valores e o seu próprio preço despencarem. Assista ao momento abaixo.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, antes de Cristiano Ronaldo realizar o polêmico gesto, cada ação da Coca-Cola valia 56,10 dólares. Após a entrevista do craque português, a ação caiu para 52,22 dólares, registrando uma queda impressionante de 1,6% no total do valor da companhia na Bolsa europeia. Além disso, o total de patrimônio da empresa na Europa passou de 242 bilhões de dólares a 238 bilhões de dólares, uma perda de 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 20 bilhões, na cotação atual) com a atitude da estrela da Juventus.

Na coletiva de imprensa da seleção de Portugal hoje, Cristiano Ronaldo se incomodou com duas garrafas de Coca na frente dele. São patrocinadores. Ele retirou as duas garrafas, pegou uma de água e disse: 'bebam água. Não Coca-Cola.' Portugal estreia amanhã, 13h, contra a Hungria pic.twitter.com/nyWuHT5Bic — Doentes por Futebol (💉 JÁ!) (@DoentesPFutebol) June 14, 2021

Vale lembrar que, em dezembro do ano passado, Cristiano Ronaldo “cornetou” o filho mais velho, Cristiano Junior, por beber refrigerante e comer batatas fritas. “Vamos ver se vai ser grande jogador. Ainda não é. Ele às vezes bebe refrigerante e come batatas fritas, e sabe que eu fico irritado. Digo a ele às vezes que depois da esteira deve mergulhar em água fria, para recuperar, e ele diz ‘Pai, mas está tão frio…’. É normal, tem 10 anos”, disse na época.