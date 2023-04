Cristiano Ronaldo dá ‘mata-leão’ em ex-Flamengo e faz gesto obsceno ao ouvir nome de Messi; assista

Craque português ficou furioso durante a derrota do Al Nassr para o Al Hilal, em clássico válido pelo Campeonato Saudita

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo sendo marcado para o Cuéllar durante clássico entre Al Nassr e Al Hilal, pelo Campeonato Saudita



Cristiano Ronaldo viveu um dia de fúria na última terça-feira, 18, na derrota do Al Nassr por 2 a 0 para o Al Hilal, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. Primeiro, o craque recebeu um cartão amarelo, aos 11 minutos do segundo tempo, por “aplicar um mata-leão” em Gustavo Cuéllar, colombiano com passagem pelo Flamengo. Depois, na saída do gramado, o português foi provocado pela torcida rival, que entoou o nome de Lionel Messi, seu maior oponente nos tempos de Real Madrid. Irritado com a derrotada e com a alfinetada, CR7 deu uma risada irônica para os torcedores e levou sua mão às genitálias, em gesto obsceno. Assista aos momentos polêmicos abaixo. Com o revés no clássico, o Al Nassr permanece na segunda posição da liga nacional, com 53 pontos, três a menos que o líder Al-Ittihad. Já o Al Hilal está na quarta colocação, com 49 pontos.

