Neymar e Vinícius Jr. como melhores do mundo: saiba quem votou em quem no ‘Fifa The Best’

Brasileiros receberam três votos cada em premiação da Fifa; Lionel Messi foi o grande campeão

EFE/ Antonio Lacerda Vinicius Jr e Neymar foram lembrados em votação para melhor do mundo da Fifa



A premiação de melhor jogador do mundo no ‘Fifa The Best’ desta segunda-feira, 27, coroou o argentino Lionel Messi mais uma vez. O jogador do PSG foi campeão mundial com a Argentina, no Catar, e conquistou seu sétimo troféu – segundo no atual modelo da premiação. Participam da votação os capitães e treinadores de todas as seleções da Fifa, além de jornalistas dos mesmos países. Os votantes ficam livres para escolherem quem quiserem para o prêmio de melhor do mundo e é aí que surpresas aparecem. Campeão da categoria, Lionel Messi votou em Neymar como o melhor do mundo, seguido de Kylian Mbappé e Karim Benzema. Além dele, o brasileiro também recebeu outros dois votos de Thiago Silva e Tite. Vinícius Jr., esnobado pela organização na lista dos melhores do ano, levou três votos como melhor do mundo. Foi escolhido por Mohammed Salah, capitão do Egito, Emmanuel Gustave Samnick, jornalista de Camarões, e Crofton Utukana, jornalista das Ilhas Salomão. A ausência do atacante brasileiro levou a um boicote dos jogadores do Real Madrid na premiação. Concorrendo ao prêmio principal, Karim Benzema não compareceu. Fora os três finalistas também receberam votos de melhor do mundo Sadio Mané, Julián Álvarez, Jude Bellingham, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Luka Modric, Robert Lewandowski, Mohammed Salah e Kevin De Bruyne. Para conferir todos os votos clique aqui.