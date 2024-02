LeBron James lidera virada épica dos Lakers na NBA

Astro marcou 34 pontos e comandou a equipe para uma vitória por 116 a 112, fora de casa

ALLISON DINNER/EFE/EPA LeBron James sobe para enterrada durante duelo entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers



Na noite desta quarta-feira, 28, LeBron James liderou uma incrível virada do Los Angeles Lakers sobre os Los Angeles Clippers na NBA. Com 34 pontos, o astro comandou a equipe para uma vitória por 116 a 112, fora de casa. Foi a quarta maior virada da carreira de LeBron e a maior dos Lakers desde 2003. Além de LeBron, Anthony Davis teve uma atuação destacada, registrando um “double-double” de 20 pontos e 12 rebotes. D’Angelo Russell contribuiu com 18 pontos e seis assistências. Do lado dos Clippers, Kawhi Leonard foi o destaque, com 26 pontos, sete rebotes e seis assistências, enquanto James Harden marcou 23 pontos e deu nove assistências. Com essa vitória, os Lakers ocupam o nono lugar na tabela da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação para o play-in (etapa antes dos playoffs), com 32 vitórias e 28 derrotas. Já os Clippers estão em quarto lugar, mais próximos da vaga nos playoffs, com 37 vitórias e 20 derrotas.

Em outra partida da noite, o Denver Nuggets conquistou a quarta vitória consecutiva ao vencer o Sacramento Kings por 117 a 96 em casa. Atuais campeões da NBA, os Nuggets estão em terceiro lugar no Oeste, com 40 vitórias e 19 derrotas, enquanto os Kings ocupam o oitavo posto, com 33 vitórias e 25 derrotas. Nikola Jokic foi o destaque mais uma vez, com um “triple-double” de 14 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. Jamal Murray foi o cestinha da partida, com 32 pontos e seis assistências.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA